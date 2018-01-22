點餐選雞排「特殊口味」她尷尬又搞笑、引網友熱議

網友在《Dcard》分享點雞排口味的小插曲。圖為士林夜市雞排，與新聞無關（資料照）

2018-01-22 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕許多人到夜市逛街，經常被雞排的香味吸引或買來吃；近日有位女網友在社群網站《Dcard》分享，逛夜市時看到賣雞排攤販菜單上的「特殊口味」，她二話不說向老闆點了該口味，沒有想到老闆的淡定回覆，讓她當場相當尷尬、還躲了起來。

綜合媒體報導，上週二（16日）有位女網友分享，日前與男友晚上去逛夜市，站在炭烤雞排攤位前點了一份雞排，接著老闆問說要什麼口味，她看了前面的立牌（菜單），內心想著「只有3種口味呀」，幾秒回說「我要一個『椒苔粉檬味』」，沒想到這時老闆愣了下，接著淡淡地說，「麻煩看直的喔！」

該位女網友表示，當下實在情況太尷尬，還躲到男友背後裝沒事，心想著怎麼可能有「椒鹽海苔加檸檬的簡稱，還覺得好酷喔！」，因為自己被牌子上的橫線誤導，又說「真的不知道我為什麼可以那麼蠢」。

《Dcard》上的網友看到她點餐過程的Po文後，紛紛回應，「老闆，來個「粉粉」口味雞排」、「睡前看都笑醒了，哈哈」、「我也會看橫的耶，那個線容易讓人看錯」、還有網友搞笑回覆「膠台粉萌味（椒苔粉檬味）。」