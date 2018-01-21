蓮霧遲發性寒害 屏東沿海鄉鎮連3年歉收

立委莊瑞雄（中）和枋寮鄉長盧文信（左）到果園現勘。（記者陳彥廷攝）

2018-01-21 21:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年首波寒流1月初侵台，原預期蓮霧不會產生太大農害，不過卻傳出有農民當時在田中測得僅5度低溫，現在遲發性寒害發酵，產量大減，部分僅存的「在欉」蓮霧，卻也出現表皮瘀黑的凍傷，預估產量至少下滑5成。

蓮霧是春節時令伴手禮，屏東以沿海東港到枋寮及南州等鄉鎮為主要產地，但從105年霸王寒流開始，到去年受105年颱風影響，原以為今年能豐收，但豈料日前寒流低溫出乎意外，南州鄉蔡姓農友就在園中測到攝氏5度低溫，連傳統為葉子灑水的保溫手法都沒用，「只不過慢一天掉果！」，春節伴手禮恐面臨漲價。

「出貨件數幾近腰斬！」南州農會總幹事黃俐甄指出，寒流前的收貨量原本週六都要加班理貨，但日前寒流遲發性災損，上週3開始蔓延，全鄉受重創，本週送件量從1300件逐天下滑到700件，近乎腰斬，昨天更是首度無貨可理，目前據農民反映和現勘，推測產量恐劇跌7成。

農糧署南區分署長姚志旺說，這批受害的蓮霧大約再1到2週後就能熟成出貨，大部分農民正是透過催花調節到該需求最大的時段要採收，沒想到卻遇到遲發性的寒害，目前農委會已啟動勘災機制，將派員與農改場和縣政府會勘災情，若受損程度不幸達標，現行規定是每公頃救助9萬元。