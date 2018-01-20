水晶裡有隻小黃狗！ 台東民眾珍藏多年才發現

范台中放在客廳的七彩水晶竟有隻黃狗端坐。（記者王秀亭攝）

2018-01-20 12:48

［記者王秀亭／台東報導］狗年將至，收藏玉石20多年的台東民眾范台中，日前赫然發現收藏多年的七彩水晶石，竟有條黃狗端坐，頭、耳、身形都清楚可見，開心分享這份驚奇。

范台中表示，這座水晶一直擺在客廳電視櫃旁，某日閒來無事欣賞著客廳裡的收藏品，「要距離七彩水晶約3公尺才看出端倪」，黃狗的耳朵、頭、眼睛，胸前為白色毛，還有兩隻前腳，帥氣地端坐水晶正中央，越看越像，在狗年前夕「看出模樣」，真的好應景。

不只有七彩水晶，范台中家中還珍藏著上千個緬甸玉手鐲，大小翡翠觀音、彌勒佛至少5、600個，還有鏤空玉石、古物等珍稀品，以「台華居」和其他收藏者交流。

「收藏玉石的興趣來自於母親。」范台中說，自己是外省第二代，母親跟著從軍的父親到台灣時，將自己的嫁妝、珍稀古物藏進枕頭裡，一路變賣撐家計，最精緻的幾件小玉石幸運保存至今，看著母親的美玉，也開啟自己收集玉石的興趣。

除玉石、翡翠，也收集古物，范台中自信地說，還有博物館級的收藏品，一尊約2公分長、1公分寬的翡翠觀音是最寶貝的珍藏品之一，「應該找不到比這尊更小的翡翠觀音，若有機會，想申請金氏世界紀錄。」

經范台中的解釋，七彩水晶中的黃狗耳、臉、胸、前腳都清楚可見。（記者王秀亭攝）

母親在戰亂中帶來台灣的精緻玉飾，開啟范台中收藏玉石的興趣。（記者王秀亭攝）

范台中說，彌勒像下方的小觀音是他見過最小的翡翠觀音像。（記者王秀亭攝）

母親帶來的玉飾中，以這隻鳥的雕工最令范台中驚奇。（記者王秀亭攝）