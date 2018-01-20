處男高中生長菜花被疑亂搞 案情大逆轉竟是哥哥傳染...

沒有性經驗的男高中生卻得到菜花。（資料照，情境圖）

2018-01-20 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕菜花不一定透過性行為傳染！皮膚科醫生江坤俊日前在節目《醫師好辣》分享一名沒有性經驗的男高中生卻得到菜花的案例，還被家人誤會偷和女生發生關係，但最後案情大逆轉，原來是男高中生的哥哥得到菜花，是哥哥將菜花傳染給他。

江坤俊透露，有名男高中生被姑姑和媽媽強押去看他的診，這名男高中生不斷強調自己是處男，沒發生過性行為，但他家人都不相信，看診時他確定就是菜花，男生的姑姑和媽媽一口咬定是男學生亂搞，問醫生：「他有沒有性行為。」江坤俊直言：「一般來說16歲理論上是沒有啦，但現在人比較早熟很難講。」

姑姑直呼：「所以一定是他亂搞！」江坤俊答：「也不能這樣講啦，菜花百分之九十幾確實是性行為傳染的，但也有少數不是透過性行為傳染的途徑，可能是被家裡某些大人傳染。」

隔一個禮拜，這名姑姑來找江坤俊，跟他說：「抓到兇手了！」原來是這名男高中生在外念大學的哥哥感染菜花，因哥哥在外有打工，有錢可以去看醫生，自己去醫院將菜花偷偷處理掉，家裡沒人知道此事；因哥哥、弟弟兩人共用毛巾，才會將菜花傳染給弟弟。

江坤俊也說，其實得到菜花不用太在意，因為菜花有很多型，人類乳突病毒有160幾種，會引起菜花大概有30幾種，最常見是6跟11型，建議可施打子宮頸疫苗，可防治菜花感染，男性也可以施打。