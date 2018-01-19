桃園復興新溪口吊橋 65歲以上免費票2/1起取消

新溪口吊橋65歲以上免費票2月1日起取消。（記者李容萍攝）

2018-01-19 22:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區新建全長303公尺的新溪口吊橋13日啟用，復興區公所基於營運成本及提升旅遊品質考量，2月1日起實施通橋新制，取消65歲以上的免費票、改為優待票70元；而原本的過橋單向通行，即日起試辦1天4個時段開放溪口端返回角板山的新措施。

復興區長曾志湘表示，新溪口吊橋啟用第1週的登橋人數共1萬1968人，門票總收入76萬7940元，由於吊橋園區管理人員和免費接駁車的營運成本平均1天約12萬元，為平衡支出，經內部研議後不得已從2月1日起取消65歲以上的免費票，但可和設籍桃園市民一樣購買優待票，至於市議員楊朝偉提議除了復興區民，大溪區民也應該享有免費票，同樣礙於營運成本考量，公所暫不予考慮。

另為回應遊客需求，復興區公所決定即日起試辦1天4個時段開放溪口端返回角板山的新措施，分為上午10點55分、11點55分、中午12點55分和下午4點，但因回程均為上坡階梯，遊客需酌量自身體力。

新溪口吊橋每星期二為休園日，啟用第1年的農曆春節假期，公所也公告2月15日農曆除夕及16日農曆春節初一為休園日不開放營運。