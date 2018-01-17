醫病》酗酒引發急性胰臟炎 台南壯男險沒命

2018-01-17 21:14

〔記者楊金城／台南報導〕台南市1名37歲江姓男子酗酒多年，引發急性胰臟炎，併有腔室症候群，導致腹脹如鼓，經緊急開腹手術減壓和以抗生素治療，整整住院1個月才撿回一命，3個月後才恢復正常生活、回到職場。

江男今天回到佳里奇美醫院感謝醫護團隊將他從鬼門關搶救回來，這場大病也讓江男終於把酒戒了，他說，沒想到長期酗酒讓他罹患急性（壞死性）胰臟炎，以後不敢再喝酒了。

江男是名銑床工，他說，因為輪班，作息又不正常，只要下班在家就會喝高粱酒助眠，每天約200CC，休假也是喝，什麼酒都喝，喝到醉了才回家，去年5月和友人聚會時喝了3瓶啤酒後出現上腹部劇烈疼痛，被送到佳里奇美醫院急救。

佳奇加護病房主治醫師洪翊珊說，當時確診病人罹患嚴重壞死性胰臟炎併有腔室症候群，差點引發敗血症，緊急進行開腹減壓手術和抗生素治療。住院期間並為他規劃完整醫療及復健才康復。

酗酒傷肝，洪翊珊說，酗酒也會引發胰臟發炎情況。急性胰臟炎病因大多是膽結石造成胰管阻塞，但酗酒因過量酒精也可能引起胰管產生蛋白栓子而阻塞胰管造成胰臟發炎。

洪翊珊說，胰臟位於胃部後方，發炎時一般人以為是胃部疼痛，警覺性比較低。在急性胰臟炎病例中，大多屬於輕度胰臟炎，內科治療後就可痊癒。但如是嚴重的壞死性胰臟炎，有較高的死亡率，發病後的24小時是很重要的治療黃金時間。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆