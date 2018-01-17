學測26日登場 基隆考生創新低

107學年度大學入學考試中心學科能力測驗26、27日登場，25日下午開放考生看考場；基隆今年考生再創新低，僅有2291人報考。（記者俞肇福攝）

2018-01-17 14:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕107學年度大學入學考試中心學科能力測驗26、27日登場，國立台灣海洋大學試務中心指出，25日下午2點到4點開放考生看考場；雖然今年適逢龍年考生應試，全國考生逆勢成長，但是基隆考區考生仍再創新低，僅有2291人報考，共56間試場，考場分別設在海大與基隆女中。

國立台灣海洋大學試務中心提醒考生，今年取消准考證，考生必須攜帶合格證件才能應試。基隆考生可先上網查詢自己的考試場次與試場位置。

基隆考區試場，編號101050-101077、193001共29個試場，1157名考生在海洋大學分區，試場編號101078-101104共27個試場，1134名考生在基隆女中分區，18日起在網路公佈試場分配位置，考生可以直接上海大考試資訊專屬網頁查詢試場位置。

今年學測首次取消准考證，改用考試通知，考試通知不是入場應試必要文件，但裡面有試場資訊及准考證號碼，還是建議考生帶到考場，以便查詢試場位置等考試資訊。

考生應試時一定要依照簡章規定，攜帶目前採認的5種有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等；若是攜帶各校學生證、無照片的健保卡或是證件影本，皆屬無效證件，將依照違規事項，扣減該科成績1級分。

另外，今年國文科首度採選擇題和寫作題分開施測，拆成2節考試，第1天先考國文的選擇題，第2天再考國文寫作測驗等非選擇題，考試時間各80分鐘，讓考生有更多的時間發揮寫作。