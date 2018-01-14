好市多「鐵盒拼圖」 家樂福也有 網友：想退卡了

好市多最近的夯貨「鐵盒拼圖」超難買，網友發現家樂福也有。（圖擷自「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團）

2018-01-14 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕知名美式賣場好市多（Costco）最新夯貨「鐵盒拼圖」，經常一上架就被搶購而缺貨，甚至還傳出有人大量採購再到網路上哄抬高價，但現在有眼尖的網友發現，另家知名賣場家樂福也有販售鐵盒拼圖，連其他商品也和好市多同樣價錢，似乎有和好市多較勁的意味，這也讓網友直呼「或許真的可以退（好市多）卡了」。

有2名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團PO文指出，家樂福販售的鐵盒拼圖特價後的價位與好市多相同，「在Costco搶不到，現在在台南家樂福仁德店搶的到」。文章下方也有許多網友PO照分享，表示在家樂福各分店買到相同款式的拼圖，只是有些鐵盒的圖案有點不同，而價格都是一樣的，但也提醒，因各家門市特價期間不同，似乎有部分店家並沒有特價。

其他網友見狀也紛紛留言「去好幾次好市多都買不到，我媽也幫忙我找，現在看到家樂福有，我老公說就去家樂福找找吧！」、「超強家樂福」、「家樂福最近動作真積極啊」、「家樂福現在進很多好市多有的東西，或許真的可以退卡了」、「好巿多太多代購搶貨了」。

還有網友指出，「家樂福要跟好市多對打吼？就連仿薯格格都要比好市多便宜」、「其實家樂福都默默跟好事多PK、之前也有看過限期特賣豐力富奶粉，酪梨油，都跟costco一樣價格！」。