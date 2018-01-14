藍寶石旁鑲碎鑽 太平山翠峰湖霧淞美翻天（圖輯）

太平山今天見晴，金黃色暖陽灑落在翠峰湖畔，配上霧淞美景，宛如在藍寶石上鑲碎鑽。（太平山莊提供）

2018-01-14 09:28

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣太平山今晨氣溫僅2度，雖未飄雪，翠綠山林仍被低溫凍成銀白色世界，隨天氣放晴，金黃色陽光灑落在有高山藍寶石美譽的翠峰湖山頭上，配上霧淞美景，宛如在藍寶石旁鑲上碎鑽，風景如夢似幻。

海拔2千公尺的太平山，從10日以來，多次傳出雪訊，但隨寒流威力減弱，今清晨山區氣溫回升至2度，雖未下雪，但翠峰林道、太平山莊及翠綠山頭，仍可見霧淞美景，金黃色暖陽灑落在有高山藍寶石美譽的翠峰湖畔，配上雪白色美景，讓慕名上山的遊客驚艷。

太平山國家森林遊樂區表示，太平山全區開園，山區氣溫維持在4度上下，只見霧淞，路面則未結冰，但山上氣溫仍低，提醒民眾上山要注意安全及保暖。

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太平山今天見晴，暖陽灑落在翠峰湖畔，配上霧淞美景，宛如在藍寶石上鑲碎鑽。（太平山莊提供）

太平山今晨氣溫僅兩度，山頭仍有霧淞美景。（太平山莊提供）

太平山今晨氣溫僅兩度，林間小徑出現霧淞美景。（太平山莊提供）

太平山今晨氣溫僅兩度，林間小徑出現霧淞美景。（太平山莊提供）