桃園新景點！全台最長懸索橋 303米新溪口吊橋開fun

全台最長懸索橋「新溪口吊橋」今天啟用，長達303公尺，湖光水色盡收眼底，單日限額2800人次登橋，下午3點就達標！（記者李容萍攝）

2018-01-13 21:40

〔記者李容萍／桃園報導〕全台最高樓是台北101，現在桃園則有303！桃園市復興區的「新溪口吊橋」全長303公尺，是全台最長的懸索橋，今天對外開放，串聯角板山公園、羅浮溫泉等知名景點，今天（13日）白天天氣回暖，單日限額2800人次登橋，開放首日下午3點左右提前達標，登橋者可先上復興區公所官網連結網頁預約名額。

桃園市長鄭文燦今天出席新溪口吊橋啟用典禮時說，以往溪口部落經由溪口吊橋跨越大漢溪到角板山台地，但舊橋已使用超過50年，老舊不堪，新溪口吊橋經過3年6個月重建完工啟用，主體及周邊工程經費約2億元，全長303公尺、橋頭高低差23公尺、寬度1.2公尺，是全台最長的懸索橋。

新溪口吊橋採單向通行，由角板山步道吊橋入口處起，步行至溪口台地吊橋出口處，單日限額2800人，優先採網路預約、現場取票，預約有餘額才開放現場購票，票價成人票100元、優待票70元，設籍復興區區民、年滿65歲以上、未滿6歲兒童、身心障礙人員持有手冊者等免費。

鄭文燦說，改造後的新溪口吊橋很安全，非常具有觀光價值，並設置紅線（羅浮接駁站—樂信瓦旦公園—溪口台地）、綠線（仁愛停車場—羅浮橋—羅浮接駁站）兩個路線接駁車，遊客可以從角板山公園進入新溪口吊橋，再到溪口部落體驗泰雅部落，之後搭接駁車到羅浮溫泉區，最後再搭接駁車回到仁愛停車場，這是一種新的旅遊方式，市府將採取滾動式檢討另做調整，並將角板山公園、溪口吊橋、溪口部落、羅馬公路、羅浮溫泉區、小烏來風景區等景點串聯更緊密，讓遊客旅遊更順暢。

登橋後，湖光水色盡收眼底，遊客把握機會邊走邊拍，橋上時不時出現「塞車」。而登橋前，從角板山公園步行至售票口付款領票，得先走過736個陡峭階梯，約20分鐘腳程；過橋後，從溪口部落的橋端再走至羅馬公路接駁站，又要走上20分鐘， 許多老弱婦孺和身體不適遊客直呼「好累」、「走不動」！對此，公所已檢討，是否把接駁車開到部落專車接送。

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