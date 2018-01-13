竹市火車站人行廣場二階完成！汽機車臨停區分流分線通行

2018-01-13 13:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處進行新竹火車站前人行空間大改造，去年底完成第一階段站前廣場工程，目前已完成第二階段出口廣場工程，包括拆除計程車棚，設置風雨走廊與人行廣場；同時拆除地下道出入口，規劃機車臨停區，遷移YouBike、敲除中華路側花臺，改為三車道汽車臨停接送區，滿足不同旅客接送需求。

市府交通處表示，過去從竹北往香山方向的車輛都會在中華路與林森路口等待左轉，影響後方車流，現在已規劃竹北往香山方向的接送車輛改到站前廣場的避車彎上、下車，可容納10部車。

香山往竹北方向的接送車輛則維持在火車站前的避車彎上、下車，可容納20部車，藉由行車動線分流分線，讓南、北向的車流更加順暢。

交通處表示，有鑑於民眾接送習慣會有點不同，初期會規劃警力、義交協助引導，讓民眾習慣井然有序的接送方式，同時會加強宣導機車、自行車停放到適當場所，避免占用人行廣場，落實人本友善空間。

此外，機車接送區則規劃在面對火車站的右手邊、靠近新竹客運總站的區塊，可容納20部機車臨停接送，未來機車不能騎進車站前的人行廣場內，避免與行人爭道。

原計程車棚拆除後改成人行出口廣場，並設置風雨走廊，避免旅客淋到雨，而旅客出車站後即可走風雨走廊，然後分流到臨停接送區。

交通處綜合規劃科長林俊源說，火車站前人行廣場第二階段圍籬今天傍晚就會拆除，明天起開放右側風雨走廊及汽機車臨停接送區，而站前人行廣場和左側的風雨走廊連接無障礙電梯與地下道是第三階段工區，預計農曆年前會全面完工啟用，屆時人行廣場將可容納1500人通行。

交通處將提供地面標線和道路指標與動線引導，提醒民眾依指標通行，並遵守警方的交通指揮行進。