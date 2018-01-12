基隆愛心尾牙認桌僅5成 市長、立委響應

基隆市長林右昌（中）、立委蔡適應服務處主任林明智（左）前往人安基隆站，各響應認桌2桌，呼籲各界伸出援手助弱勢享用一頓暖食。（記者林欣漢攝）

2018-01-12 11:11

〔記者林欣漢／基隆報導〕邁入第28年的寒士愛心尾牙活動，將於2月4日在基隆聖心國小席開66桌宴請660名街友、獨居長輩及單親媽媽等弱勢朋友，但目前認桌數僅達5成，基隆市長林右昌、立委蔡適應服務處主任林明智今天前往人安基隆站，各響應認桌2桌，也呼籲各界伸出援手，助弱勢享用一頓暖食。

常年認同人安服務的玉龍外燴老闆娘紀麗玉，今天特別準備一桌佛跳牆、沙蝦油飯、烏骨油雞等豐盛菜餚，由林右昌、林明智為街友們上菜，並發送圍巾、暖暖包等禦寒物品，提前感受團圓溫暖。

林右昌、林明智得知今年的認桌僅有5成，當場響應各認桌2桌拋磚引玉，希望愛心人士一起來支持、關心，讓弱勢朋友平安順利過個好年。

人安基隆平安站長周泉宥表示，每年農曆年前，創世、華山、人安策略聯盟舉辦寒士愛心尾牙，宴請街友、獨居長輩及單親等弱勢享用一頓團圓暖食，今年邁入第28年，2月4日尾牙宴即將登場，認桌仍僅達5成，感謝市長林右昌、立委蔡適應拋磚引玉，期盼各界資助，可電洽：02-24273323。