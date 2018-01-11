敲打牡丹石門古戰場岩壁 大學研究團體惹議

師生敲打岩壁就位在石門古戰場入口。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-01-11 23:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東牡丹鄉石門古戰場是關係台灣命運的「牡丹社事件」歷史景點，上月底卻被當地解說員發現，有一群疑似大學研究團體的師生，拿著中小型十字鎬敲打古戰場周邊岩壁，引發當地居民不滿；牡丹鄉公所農觀課強調，接獲舉報便前往勸阻，對方道歉並解釋僅撿拾地面落石敲打，下次會先行公文申請。

「敲打古戰場虱母山的岩壁，對當地原住民實在不禮貌。」拍下影片的恆春王姓解說員說，石門古戰場是牡丹鄉的門面，更有豐富歷史背景，他發現敲打時上前詢問，對方竟謊稱向隔壁「滿州」鄉公所申請過，便立刻通知牡丹鄉公所處理。

牡丹鄉公所農觀課人員據報抵達現場了解時，這群成大地科系所的師生，除了不斷道歉，也解釋是「敲打掉落地面的岩石」，下次一定會事先申請，公所現場初步檢視，岩壁並沒有損壞，未向這群師生追究毀損責任。

牡丹鄉公所農觀課課長蔡重仁也向這群師生建議，除了專業的地質、岩石研究，可以了解一下石門古戰場的文化歷史，對師生是很好的機會教育，未來到類似地區考察時，比較不會發生類似誤會。

常率師生進行地質考察的屏科大水保系主任陳天健指出，因為考察地點是公有土地，這起事件主要是觀感問題，他說，通常在公有土地或河川做地質調查，小規模的學術性質不會特別申請是「通例」，但特殊景觀、私人土地或受委託的工程探勘，則需要通報地主、所屬機關較不會衍生爭議。

石門古戰場是台灣牡丹社事件發生地點，位於屏東縣牡丹鄉與車城鄉交界處，距離四重溪東北方大約3公里，也是今日恆春半島歷史景點之一；1874年日軍以琉球住民遭殺害事件為由，稱「懲辦兇手」、「保民義舉」向台灣原住民交戰，爆發著名的牡丹社事件。

師生向公所解釋敲打的是地上的岩石。（記者蔡宗憲攝）

師生向公所解釋敲打的是地上的岩石。（記者蔡宗憲攝）