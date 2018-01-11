苓雅迷迷村今年再推11面大型彩繪壁畫 7樓高珊瑚羊搶先迎賓

最受歡迎是千元鈔票壁畫，今年將新增五百元鈔票，讓民眾搞笑留念。（記者陳文嬋攝）

2018-01-11 23:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市府打造「苓雅迷迷村」，完成32面大型彩繪壁畫，成為全國首座大型藝術壁畫社區，今年再推11面大型彩繪壁畫，將由7層樓高的珊瑚羊搶先迎賓，陪伴民眾一起迎接新年。

苓雅區長陳進德創辦「高雄苓雅國際街頭藝術節」，去年邀請15國藝術家搭乘大型吊車，高空彩繪32面大型壁畫，打造為「苓雅迷迷村」，用顏色翻轉40年老舊社區，與對面衛武營國家藝術文化中心相輝映。

今年將新增11面大型彩繪壁畫，目前創作7層樓高的珊瑚羊，以苓雅諧音「羚羊」營造意象，近期完成將搶先迎賓，另將彩繪社區公園、涼亭，融入貓頭鷹等動物，變身1座城市森林，陪伴民眾一起迎接新年。

尤其凱旋路鐵道圍牆長近1公里、高1.8公尺，因長期風吹日曬雨淋，造成牆面退色斑駁，陳進德號召林德等3里里民、志工及高師大80名學生加入彩繪行列，呈現華麗的幾何圖形變化，近期將變妝完成。

值得一提的是，最受歡迎是千元鈔票壁畫，原本有4個小朋友，刻意少畫了1個人，民眾擺POSE大玩創意，成為熱門拍照打卡景點，今年增加彩繪500元鈔票，也將於農曆春節前完成，讓民眾搞笑留念。

「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年於11月登場，吸引10萬人潮，今年將擴大舉辦，提前至7月暑假登場，最受學生歡迎的街舞大賽，報名隊伍從原本40隊增為60隊，現場也開放復古餐車及文創攤位，歡迎民眾一起來玩創意。

市府打造「苓雅迷迷村」，今年由7層樓高的珊瑚羊搶先迎賓，陪伴民眾一起迎接新年。（記者陳文嬋攝）