中國大閘蟹戴奧辛含量又超標！逾7公噸遭銷毀退運

衛福部食品藥物管理署今公布最新稽查不合格名單，其中中國大閘蟹再度被驗出含超量戴奧辛，被退運或銷毀。（擷自食藥署網站）

2018-01-09 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕又傳出中國進口的大閘蟹戴奧辛超標！衛福部食品藥物管理署今公布最新稽查不合格名單，其中2批中國大閘蟹被驗出含超量戴奧辛，總重7237公斤，被退運或銷毀，沒流入台灣市面。

衛福部食品藥物管理署今公布最新稽查不合格名單，共19項進口食品違規遭攔下，其中2批中國進口的大閘蟹再度被驗出「世紀之毒」戴奧辛超標，這兩批大閘蟹來自中國湖南省，國內進口廠商是「台灣綠康洪澤湖大閘蟹有限公司」、「世界聯合水產有限公司」，這兩家進口商去年進口的2批中國大閘蟹，也曾被驗出戴奧辛超標而遭退運或銷毀。

兩家業者在去年11月共進口兩批中國大閘蟹，邊境檢驗驗出「台灣綠康洪澤湖大閘蟹有限公司」所進口的3114公斤「中華絨螯蟹」，戴奧辛殘留與戴奧辛類多氯聯苯含量總和分別為每公克4.1皮克和7.3皮克；「世界聯合水產有限公司」的其中一批4123公斤的大閘蟹驗出戴奧辛8.8皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和為12.8皮克，而我國規定戴奧辛殘留與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限量為每公克3.5皮克和6.5皮克。

「世界聯合水產有限公司」的另一批大閘蟹則驗出重金屬鎘超標3.6倍。

相關進口商去年進口2批中國大閘蟹，也曾被驗出戴奧辛超標，是中國大閘蟹首次被檢出戴奧辛超標案例，目前我國對於中國進口的大閘蟹，都採逐批查驗。

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