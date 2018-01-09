寒流發威 台鐵鋼軌「冷縮」斷裂

寒流來襲，台鐵鋼軌因冷縮發生斷裂。（圖：台鐵局提供）

2018-01-09 12:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵四腳亭=瑞芳間東正線鋼軌，今日上午發生斷裂情況，台鐵緊急使用魚尾鈑固定住，不會影響行車安全。台鐵工務處長陳仲俊表示，後續將依照工程排定，利用夜間將斷裂處切除，重新拉軌、焊接，一個晚上就可以處理完畢。

陳仲俊表示，今日上午人員於號誌系統上，發現軌道電路異常，就有請人去巡查，發現軌道有斷裂情況，現場量軌溫發現只有12度，隨後就進行初步處理。尚未處理前，通過該路段列車，都以時速30公里慢行，處理完畢後，上午8點54分起，改以時速60公里行駛，直到上午9點36分確認沒問題後，該路段列車才恢復正常速度通行，期間共有2列次受影響，誤點14分鐘。

鋼軌會斷裂主要是受熱脹冷縮影響，熱的時候軌道要往外脹，就易拉長彎曲；冷的時候軌道往內縮，就可能發生鋼軌扯斷的情況。陳仲俊表示，台鐵鋼軌比較怕挫屈，挫屈就代表軌道有彎曲情況，列車就容易發生出軌情況；鋼軌發生小斷裂，就類似多形成一個軌道縫隙，列車行駛過去，只會叩囉扣囉的震動，讓旅客搭乘起來不那麼舒適，所以台鐵的鋼軌鋪定溫度，都是設定在25度至40度間。

寒流來襲期間，為避免再發生鋼軌斷裂情況，台鐵已經要求各工務段加強巡視，尤其是宜蘭、台北等北部路段；陳仲俊表示，鋼軌斷裂通常都是發生在焊接點，原材質不太可能會有斷裂情況，所以會針對焊接點的地方特別巡查。