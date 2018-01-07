台灣人每分鐘丟棄438件衣服 時尚垃圾成「新地球殺手」

2018-01-07 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕全球成衣生產量逐年上升，自2014年起，每年全球生產的衣服已超過1000億件，但被丟棄的衣物總量也跟著極速上升。統計顯示，2015年平均每人丟棄約37公斤的紡織品垃圾，而以每年丟掉約7萬2000噸舊衣的台灣來說，換算下來每分鐘約丟棄438件衣服。

據遠見雜誌2018年1月號所刊出的〈新地球殺手 國人每分鐘丟438件衣服〉一文指出，美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）的資料顯示，在1999至2009年間，消費者丟棄的紡織品垃圾增長達40％，到了2015年更增長到250億磅，平均下來每人丟棄82磅（約37公斤）的紡織品垃圾。

據舊衣回收業者、中華民國傷殘宏恩協會前理事長湯劍雄估計，台灣每年約丟掉7萬2000噸舊衣，以每公斤3.2件換算，大約是2億3040萬件，相當於每分鐘丟438件衣服，平均每人每年貢獻10件。

雖然服裝環境問題還不像空污、食安議題那般引人關注，但據長期關注海洋垃圾議題的政大廣告系教授吳岳剛指出，經常往返海邊的他發現，岸邊除了一般人可想像的微塑膠、魚網、繩索等，其實舊衣、舊鞋等「時尚垃圾」的問題也超乎想像。

綠色和平組織指出，從2000至2014年，相較15年前，每人平均購衣量成長60％，保留下來的僅為過去的一半，購衣曲線的攀升與近十年「快時尚」風潮息息相關，在過去，服裝界1年僅春夏、秋冬兩次大型發表會，如今卻變成每週一次。成衣廠可接到的訂單更從20週內可接到4種款式、共4萬件的訂單，轉變成5週內能接到4種款式、每款下降到500件。少量多樣的發展特色，加上大量且廉價服飾充斥市場，服裝逐漸淪為「拋棄式」物品。

另一方面，網購的崛起更助長服飾的熱銷與快速淘汰，消費者很容易衝動購物，卻常常在買完才發現用不到或不合適。據英國公益組織（WRAP）調查，英國每個家庭的衣櫃有3成衣服至少1年沒穿過；平均每件衣服僅穿2年2個月。台灣綠色和平在2061年也曾針對20至45歲台灣民眾進行調查，發現平均每人有75件衣服，其中兩成幾乎沒有穿。

文中也提到，對環境最有幫助的就是延長衣服使用年限。根據研究報告顯示，衣服的壽命從1年延到2年，就可以讓溫室氣體排放量在一年內減少24％。而購買足以取代1公斤新生棉花的二手衣，也可節省65度電，能吹變頻冷氣（4坪空間）26小時。