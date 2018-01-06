宜大新設黃春明體驗行動館 探訪國寶作家文學世界

宜蘭大學新設黃春明體驗行動館，帶領大家走入黃春明的文學世界。（記者江志雄翻攝）

2018-01-06 10:17

［記者江志雄／宜蘭報導］國立宜蘭大學為國寶級作家黃春明，新設「黃春明體驗行動館」，他的手稿、復刻書房、老書桌、詩文投影、文句咖啡杯、漫畫、撕畫AR、虛擬影像寫真館，統統搬進館區，讓各界體驗黃春明的創作魅力。

83歲的黃春明是宜蘭人，獲聘擔任宜蘭大學講座教授，宜大在學校圖書資訊館3樓設立「黃春明體驗行動館」，入口處用撕畫透明貼紙、立體裁型、手稿，展現黃春明作品，像是鳳凰花、百果樹、短鼻象、貓、愛吃糖的皇帝等等設計理念與構想。

館區復刻書房展示黃春明小說手稿、作品、書桌、茶几、椅子、咖啡杯、漫畫、動植物手繪、文創商品，並精選他的詩文創作，搭配書房情境造景及投影動畫，重現書寫過程。

部分撕畫作品結合AR技術，觀眾用手機掃瞄撕畫作品，就會呈現出一小段故事內容，讓參觀者彿置身故事情境，至於作家虛擬影像寫真館，則引導大家走入黃春明的書房，站在拍攝鏡頭前，便能看見螢幕中黃春明揮手送客虛擬影像。

「黃春明體驗行館」訂於9日下午2點舉行啟用典禮，宜大歡迎各界共襄盛舉，相揪探訪黃春明的文學世界。

館區的復刻書房。（記者江志雄翻攝）

復刻書房的書櫃。（記者江志雄翻攝）

撕畫作品結合AR技術，用手機掃瞄，會呈現一小段內容。（記者江志雄翻攝）