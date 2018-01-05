「台東金幣」重出江湖 首波1小時內就搶完

台東金幣活動藉由填問卷領金幣，可以再兌換商品。（記者張存薇攝）

2018-01-05 12:14

［記者張存薇／台東報導］為了宣導縣政資訊，台東縣政府去年推出「TTPush踢一下」APP，更設計可以填問卷、領取台東金幣換餐點、文創商品玩法，今年首發台東金幣問卷今天上路，1000個名額不到1小時就搶光，縣府國際發展及計畫處表示，全年度將發出5000萬枚金幣，下週起將陸續不定期、不定時推出換金幣問卷。

台東金幣10枚等於台幣1元，100枚以上即可兌換商品，國計處長余明勳表示，目前有137家廠商推出超過300種商品，去年11月30日截止兌換前共發出2200萬金幣，兌換率達84％，商家反映平均增加2倍利潤，縣府的訊息也可即時傳遞給民眾，民眾則可透過問卷填答反映意見，因此這個APP也獲得電腦展百大創新應用獎。

因為縣府作業及年度結算，台東金幣到去年11月底即停止發出，僅文化處在年底前為宣傳歲末活動而發出少量金幣，許多民眾期待已久，今天縣府發出第1份憲政月刊問卷，共1000個名額、每人可領70元，不到1小時就搶完。

余明勳說，今年縣府各局處共計將發出5000枚台東金幣，也計畫邀請商家配合發金幣，希望衝高金幣能量。縣府也計畫前進校園、鄉鎮增加「TTPush踢一下」會員人數，讓縣政訊息更廣為人知。