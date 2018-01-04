醫訊》開喜！ 南投6偏鄉衛生所開辦眼科門診

2018-01-04 13:51

〔記者佟振國／南投報導〕都會區醫療資源豐富，但很難想像南投縣還有6個偏遠鄉鎮，至今沒有眼科醫療服務，縣府特別添購多項眼科儀器，並協調鄰近醫學中心、縣內執業眼科醫師支援，今年元月起正式於中寮、名間、國姓、集集、鹿谷、魚池衛生所開辦眼科門診，就近照顧偏鄉居民的靈魂之窗。

縣府利用統籌分配稅款100萬元，添購細隙燈顯微鏡、電腦驗光機、眼壓計、手持式眼底鏡、間接眼底鏡等5項儀器，協調縣內眼科醫療院所，以及鄰近醫學中心台中榮總、中國醫藥大學附設醫院，邀請眼科專科醫師為中寮等6鄉鎮提供醫療服務。

上午10時於中寮鄉衛生所舉行揭牌儀式，9時不到，衛生所內已擠滿掛號等待看診，平均年齡逾70歲的阿公、阿嬤，許多行動不便的長輩談起過去得轉2班公車到南投市看醫生，來回就得耗掉1個上午，現在能就近看診，歡喜地表示，真的非常方便。

衛生局指出，6鄉鎮衛生所眼科醫療服務採每月看診1次，中寮衛生所每月第1個週四、名間衛生所第4個週四、國姓衛生所每月第3個週四、集集衛生所第2個週四、鹿谷衛生所第2個週三、魚池衛生所第3個週五，看診時間均為上午9時起。

縣長林明溱表示，這6個偏鄉醫療資源相對不足，近年人口老化嚴重，三高等慢性病患者多，尤其糖尿病易導致視網膜病變，成為長輩視力的殺手，需要特別照顧，至於智慧型手機等3C產品高度使用，也提高兒童及青少年視力不良率，加上空污嚴重，導致眼睛過敏增加，都需要眼科醫師協助治療。

中寮鄉長張永輝認為，每月1次的眼科醫療服務還是太少，希望上級能多多益善；縣府衛生局則強調，若試辦民眾反映良好，未來視設備、人力，研究增加服務天數。