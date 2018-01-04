送餐服務全年無休 竹市「老人營養餐飲」好貼心

2018-01-04 13:28

〔記者王駿杰／新竹報導〕為了讓年長者在「食」衣住行育樂等基本生活需求上不匱乏，新竹市府推出老人營養餐飲服務，只要轄內滿65歲以上失能獨居長者，或雖有家屬卻未能提供共餐者，都可由志工進行「送餐服務」，將熱騰騰的便當送到住處，讓年長者享用營養均衡的熱食。

市長林智堅指出，竹市是座整合社區型送餐服務的縣市，主要是透過合格自助餐店或中央廚房合作備餐，再由送餐志工將便當送至年長者手中。

林智堅說，該型態的服務模式因路程短且志工對於送餐的年長者較熟稔，一旦發現長輩有任何異狀，如未應門或身體不適，就可在短時間內尋求應對方式，解決問題。

衛生局代理局長楊清媚指出，營養餐飲服務方案自95年起委託民間單位執行至今，已服務25萬9千5百82人次，竹市目前3個行政轄區共有6個單位提供長輩送餐服務，包括財團法人基督教中華協力會附設新竹市私立伯大尼老人養護中心（全區型）、振興社區發展協會（東區）、立功社區發展協會（東區）、樹下社區發展協會（香山區）、泉明社會服務發展協會（北區）及港北社區發展協會（北區）等。

楊清媚指出，民眾若發現設籍並實際居住在竹市，滿65歲以上的失能獨居長輩無法自行炊食，或雖有家屬但未能協助提供餐食者，都可向衛生局長期照顧管理中心提出申請，該項服務每日最高可提供2餐，且全年服務不打烊。