基隆客運R82無故脫班 基隆市府開罰9萬元

2018-01-02 12:21

［記者林欣漢／基隆報導］基隆汽車客運R82「建德國中-百福車站」路線，從去年12月起無故減班、脫班，基隆市長林右昌今天在市務會議上表示，公共運輸業者不能只挑雞腿吃，也要負起社會責任，今天會依公路法開罰最高9萬元罰緩。

對此，基隆客運課長王亞弘表示，由於公司人力短缺才會減班發車，並非刻意減班，公司現已積極招募人力，對於市府開罰，將等收到公文後再正式回應。

林右昌指出，基隆客運去年12月向市府提出R82減班計畫，要從62班減到44班，市府沒有核准，業者卻在沒核准狀況下，經常性無故減班、脫班，挑戰公權力，也嚴重影響民眾上下班、上下課的通勤權益。

林右昌強調，公共運輸業不僅是一般的商業行為，負有重要社會責任，基隆客運有很多黃金路線，不能只挑雞腿吃，要減班要依相關程序來做，去年11月以來已有非常多民眾來投訴無故減班、脫班，已經對公共權益造成影響，市民的利益是市府最大的責任，市府會嚴格的監督與處理，要求業者立即改善。

市府交通旅遊處長李綱表示，R82平均每班有13人次搭乘，公車處有路線每班僅1人次仍虧錢行駛，今天就會依公路法77條開出最高9萬元罰緩，若業者仍未改善，會按情節吊銷車輛牌照，或廢止其汽車運輸業營業執照。