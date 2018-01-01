台灣跨年卡司為何不強？ 網友分析2主因被推爆

桃園跨年請來韓星潔西卡。（資料照，記者陳逸寬攝）

2018-01-01 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕近年全台跨年演唱會卡司引起網友熱議，許多網友認為台灣跨年卡司相較中國「一年不如一年」，有人甚至認為以後跨年沒人要跨了，對此有網友提出2大分析，一語道破台灣跨年卡司越來越弱的主因。

台灣跨年晚會近年卡司不如中國，往往被網友提出討論，有網友細數跨年卡司，包括蔡依林等大咖都沒有留在台灣，不少人大嘆狀況是「每況愈下」。一名網友在《Wetalk》論壇發文提出看法獲得網友好評，他強調除了「錢」是一大問題，「台灣真的沒有新的大咖出現」也是根本問題。

該網友表示，「說穿了最大的問題還是$（錢）」，「當初台灣所謂的天王天后，一個一個都飄洋過海去對岸賺人民幣，說真的有這樣的機會誰不想要去啊？跨年這種賺錢的機會，可是唱一次就少一次的，當然要趁自己還有辦法大撈一筆的時候快撈，這才是正確的啊！」

他也強調，台灣有更嚴重的問題，其實是台灣真的沒有新的大咖出現了，「什麼蔡依林羅志祥周杰倫，其實都是上一個世代的了，而留在台灣的呢？陳昇五月天有自己的演唱會，再來攤開那些跨年演唱會的嘉賓名單，除了南韓的潔西卡和RAIN以外，有什麼人能夠撐住那麼大的場面？」他感嘆不是沒有大咖留在台灣，是台灣沒有新大咖才令人悲哀。