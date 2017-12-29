保健》薑黃怎麼吃才養生？ 教你不NG加「油」吃法

薑黃中的薑黃素，具有解毒、抗氧化、抗發炎等功效，成為國人的保健新寵。（資料照，記者黃明堂攝）

2017-12-29 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕有「解毒之王」美譽的薑黃，近年的研究指出，薑黃中的薑黃素成分，具有抗發炎、解毒、護肝等多項功效備受關注，並成為國人保健新寵。但為有效獲得薑黃素的營養，該怎麼吃才對呢？聽聽專業營養師怎麼說。

薑黃素功效多 加「油」好吸收

營養師鄭欣宜表示，薑黃不僅在印度咖哩中擔任主要提味的角色，也是國人在中藥方劑的常見素材。其獨特的黃橘顏色，也時常為料理增色不少，如，薑黃飯、薑黃飲品等。

據近年針對薑黃素的研究證實，其有助於人體健康有抗氧化、抗發炎、護肝、鎮痛及促進血液循環的作用。鄭欣宜說，薑黃素和β胡蘿蔔素、茄紅素同為脂溶性營養素的一員。烹調、食用中適時的加入油脂，更能幫助人體吸收。

此外，針對市售的咖哩飯，是否就能充分攝取薑黃素呢？對此鄭欣宜解釋，市售咖哩飯的商家為增加賣相，多以油炸主食或額外勾芡，造成攝取油脂及熱量爆表。若民眾想自己烹調咖哩，她建議以咖哩粉代替咖哩塊。

別過量！ 準媽咪、出血手術者勿食用

據世界衛生組織（WHO）建議，薑黃攝取量成人每公斤體重攝取0～3毫克，且每日應以不超過200毫克為基準。

鄭欣宜提醒，薑黃有抗凝血、加速血液循環的效果，若準媽咪有子宮收縮異常，或民眾開刀、拔牙等有大量出血的手術，建議不要服用薑黃，以免影響母胎健康，及手術有大量出血的發生。

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