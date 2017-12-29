申請率連年掛零 北市電動公車明年上路

2017-12-29 12:42

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公車交通路網堪稱國內最成熟，但電動公車數量始終掛零，即使每年編列3000萬元補助經費，但因技術、成本問題，連年申請率為零，直到今年，才規劃出未來專屬電動公車的新路線，將從木柵動物園開往松山火車站，預計明年8月上路。

台北市2013年就曾試辦電動公車，但當年的電池充飽頂多只能跑60公里，因台北市公車站點密集，使得電池不堪負荷，加上人力訓練、成本都是問題，就算市府每年提供3000萬元補助款，一輛造價約350萬元的電動公車，可補助每輛最高150萬元，公車業者仍始終保持觀望態度，直到欣欣客運同意花費8個月整備齊後，在明年推出純電動公車路線。

公運處表示，新路線規劃為「木柵動物園-政大周邊-信義快速道路-台北市政府周邊-松山火車站」的純電動公車路線，28日完成審議後，由欣欣客運得標，業者完成籌備12輛電動公車後，預計於2018年8月上路營運，屆時松山車站至動物園路線將以電動公車行駛。

公運處說明，該公車路線將是台北市第1條純電的低地板公車行駛路線，初期服務水準為尖峰時段每20分鐘一班、離峰時段每60分鐘一班，後續視需求再加密班次服務；其行駛動線係透過信義快速道路串聯動物園至松山車站廊帶，延途經過11所學校、4個捷運車站及貓空纜車站，並與羅斯福路、信義及忠孝等3條即將新闢的幹線公車交會，提供文山地區居民往返信義區101商圈及松山車站等地，更便捷、環保的大眾運輸服務。

公運處也說，，雖國內電動公車技術逐漸成熟，但因過去北市及其他縣市電動公車運行經驗不佳，業者仍普遍多有疑慮，期望後續能透過這12輛電動公車運行經驗，消除業者對電動公車運行疑慮，另外，客運業者若願意汰換電動公車將於公車評鑑納入加分，並額外給予每輛購車150萬元的補貼，此外，並同步向交通部建議增加電動公車汰舊換新補助額度及縮短補助審核期程，以持續鼓勵業者汰換電動公車。