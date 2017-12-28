用餐坐4人座婉拒讓位 她愧疚PO網反獲網友力挺

2017-12-28 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前到某間麵店用餐，因當時有4人座有空位便先坐下，點餐時卻被其他上門的顧客問說能否把位置讓給他們4人，雖然這名網友婉拒但又覺得內心愧疚，因此上網PO文表示「希望問我的小姐可以原諒我」，不過多數網友對此則表示根本不需要讓位，並指「叫先來的人讓桌給後到的人有點莫名奇妙！」、也有人指出「很多店家的位子設計的都不利單人用餐」。

有女網友在《爆廢公社》發文表示，先前到台南一家生意很好的鍋燒意麵店用餐，當時店內生意很好，她剛好看到有4人桌空出便坐下，但點餐時有另一名女子跑來問她「位置可以讓給我們嗎，我們有4個人」，網友當場雖然婉拒，但事後仍上網PO文道歉，指「對不起我不是故意不讓位」、「希望問我的小姐可以原諒我」。

這番PO文引發網友熱議，討論這種情況下是否該讓位，不過多數網友都認為不需要，並指「店家沒規定沒差，也不是什麼道德問題」、「併桌也就算了，直接要求讓位，素質頗呵」、「起碼應該說可不可以和你湊一桌，不是叫你整個讓」。其中也有人分享自己的經驗，並指「遇過我已經吃一半來要我讓位的，我直接說不要...」、「連回答讓位都還沒回答，對方就直接把我的碗移到別桌欸！素質有夠差」，甚至有人笑稱「要陰陰的看著她們：我不是一個人啊…我還有三個朋友妳沒看到嗎？」。也有人是把矛頭指向店家，質疑「很多店家的位子設計都不利單人用餐，很不貼心，一個人去吃個飯還得天人交戰，真的是…」。

另有網友則是認為「他們如果有帶小孩或是老人我會讓⋯如果他們四個大人就叫他們慢慢等囉」、「如果對方講話客氣我應該會讓喔」。