是你嗎？ I奶AV女優急尋暗戀的台灣男粉絲

已經引退的前AV女優乃乃果花日前用Line私訊一劍浣春秋，希望他協尋一名台灣粉絲。（圖擷取自網路）

2017-12-28 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕AV達人一劍浣春秋表示，因以I奶身材橫行AV界，被粉絲稱作「I奶御姐」的前AV女優乃乃果花，去年來台舉辦攝影會時，在會中遇見一名身穿「鋼鐵人」T恤的台灣男粉絲，讓她有前所未有的安全感，直呼：「想要嫁給他！」

一劍浣春秋27日在《PLAY NO.1》的部落格上PO文表示，已經引退的前AV女優乃乃果花日前用Line私訊他，除了詢問台灣的工作機會外，也拜託他找一個人，因為乃乃果花已經想念這個人很久了，還直言：「想嫁給他！」

乃乃果花表示，她當時來台灣參加攝影會，遇見一名身材高大、身穿「鋼鐵人」T恤的台灣男粉絲，給她前所未有的安全感，讓她始終念念不忘，所以才會來訊希望幫忙一劍浣春秋協尋這個人。

一劍浣春秋指出，雖然攝影會是乃乃果花與他一起辦的，報名的人員名單也還在，但還真想不起是誰穿著「鋼鐵人」的衣服前來參加攝影會。他說，希望這名粉絲可以透過各種管道與他聯絡，「不一定要和乃乃果花怎麼樣，如果你有興趣的話當然更好！」

有PTT網友笑說：「完了，要出現一大堆蒙面加菲貓了」。接著引出一群網友出來相認，「好像是我」、「其實我就是鋼鐵人，這是我的房間鑰匙」、「應該就是我了」、「就是我」、「我承認就是我」。

前AV女優乃乃果花因擁有I罩杯身材，被粉絲稱作「I奶御姐」。（圖擷取自網路）