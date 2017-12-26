醫病》花數10萬試草藥 乾癬患者9成皮膚「火燒皮」

2017-12-26 20:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕60歲的李先生30歲時罹患第二型糖尿病、40歲併發腎臟病洗腎、感染C肝，50歲又罹患乾癬，治療不見好轉竟花數10萬元改吃不知名的草藥，嚴重到全身脫屑紅疹，導致全身性紅皮症，只好提早退休，直到今年申請健保控施打生物製劑，幾乎復原了，6月終於完成願望，帶女兒走紅毯出嫁。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師王鼎舜指出，乾癬是慢性發炎的自體免疫疾病，皮膚會脫屑紅疹、癢痛，與傳質基因、環境、壓力情緒有關，台灣盛行率0.2%約6萬人，且易合併關節發炎、肥胖、糖尿病、高血脂、高血壓、腦中風及心肌梗塞等機率，比一般增加1至3倍以上，李先生生活作息正常，不菸酒，卻罹患糖尿病，可能本身就有乾癬體質。

李先生有嚴重乾癬，遍佈全身90%面積，發紅、搔癢、乾燥和鱗狀樣脫落，雙腿也無法彎曲蹲下，只剩臉未被侵犯，非常自卑，提早退休後幾乎足不出戶，最後在家人的建議下到大醫院就診。

王鼎舜說，李先生去年就診時合併糖尿病、末期腎臟病及C型肝炎，在治療必須更小心，先使用照光搭配藥膏但效果有限，服用口服藥卻發生白血球下降及肝指數上升等副作用而停藥，讓他對人生失望，但最大的願望是能挽著女兒走紅毯，全身的乾癬卻難以實現。

王鼎舜今年1月為李先生申請到健保給付施打生物制劑，兩個月就大幅改善，完成參加女兒婚禮的願望，現在全身也只剩零星的紅斑，宛如重生，可以游泳、運動，不過該健保僅給付兩年，自費並不便宜。

王鼎舜也提醒，患者即使用了生物製劑，停用後乾癬仍然可能會復發，並不是一種根治的治療，同時也要避免服用靈芝、人參、牛樟芝、巴西蘑菇、藍綠藻等健康食品，以防止免疫系統更加活化，使乾癬更惡化。