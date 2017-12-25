全台西半部空氣品質髒兮兮 3電廠降載減排

今日北、中、南部地區，已有1/3測站達到二級預警。環保署表示，協和、台中及興達3家電廠，均降載減排。（圖擷取自「空氣品質監測網」）

2017-12-25 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕空氣品質監測網表示，因大陸冷氣團挾帶境外污染物，今日北、中、南部地區，已有1/3測站達到二級預警。環保署表示，協和、台中及興達3家電廠，均降載減排。

空品監測網指出，截止上午9時，西半部地區空氣品質指標（AQI），幾近達到不利於敏感族群的橘色警戒，以及有害所有族群健康的紅害等級。

橘警地區包括基隆、士林、萬華、中山、古亭、松山、陽明、淡水、林口、菜寮、三重、新莊、板橋、永和、新店、汐止；大園、桃園、觀音、平鎮、中壢、龍潭；湖口、新竹、竹東、頭份、苗栗、三義；忠明、西屯、線西、彰化、二林、南投、竹山；斗六、嘉義、朴子、新營、善化、安南、台南；前金、美濃、橋頭、楠梓、鳳山、仁武、左營、大寮、林園、復興、小港、屏東、琉球、馬公，以及宜蘭、冬山與花蓮。

紅害地區包括，富貴角、萬里、崙背、麥寮、台西、前鎮、潮州、金門與馬祖。環保署提醒，若民眾身體不適，建議減少戶外活動，以及長時間劇烈活動，不得已要外出時，記得配戴口罩。

環保署提到，台電考量到機組運轉條件、環評總量管制，以及天然氣用量等條件，加上系統供電安全無虞，依據今供電狀況（備轉容量率9.68%），自主降載減排。

其中，協和電廠（北部與竹苗空品區）減排時段為「上午7時至下午5時」，降載量共600MW，包括G1（500MW）停機歲修、G2與G3各減載50MW。

台中電廠（雲嘉南空品區）減排時段為「上午7時至下午5時」，降載量共2100MW，包括G1（550MW）環保工程、G2（550MW）停機檢修；G5（550MW）停機歲修；G3、G4、G6各減載100MW；G8、G9、G10各減載50MW。

興達電廠（高屏地區）減排時段為「上午7時至下午5時」，降載量共670MW，包括G1減載170MW、G2（500MW）停機歲修。