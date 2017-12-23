五分埔深陷瓶頸拚翻身 商圈業者盼「住變商」

五分埔屬第3種住宅區，商圈除了五分埔公園的第一排外，幾乎無法做餐飲業。（記者鍾泓良攝）

2017-12-23 21:01

〔記者鍾泓良／台北報導〕五分埔商圈長年遇到發展瓶頸，面對平價服飾及網路拍賣衝擊，生意已多年不見起色，台北市長柯文哲今天（23日）到五分埔參加由商業處主辦的「五分埔COOL秀衣術節」，活動後與商圈業者會談半小時，產發局長林崇傑說，五分埔商圈目前屬於第3種住宅區，對既有商業使用有限制，也不得開設餐飲業，業者希望可以變更成商業區，也希望能安排接駁車，從信義商圈把東區人潮帶過來。

林崇傑說，五分埔商圈屬第3種住宅區，依據「台北市土地使用分區管制規則」，第3種住宅區臨8公尺以下計畫道路，不得設置飲食店、咖啡店等，因此，五分埔除了面對五分埔公園的第一排，幾乎無法做餐飲業，商圈業者希望五分埔可以多元發展，比如開發一條街專賣咖啡等方式營造特色。

五分埔商圈促進會理事長、永吉里長陳永昌說，期盼政府可以用專案辦理住變商，而部分住戶及商家期盼五分埔可以直接都更，所以，他認為，住變商後再談都更是加分，因為容積率增加，兩者可以一併進行。

另外，五分埔店家占用道路擺設服飾，今年4月被都發局勒令限期改善，否則拆除，然而陳永昌說，目前還有1成未改善，一旁店家更氣憤地說，9成改善，1成卻未改善，「很不公平！」陳永昌說，改善後確實比較暢通，期盼公權力介入。

陳永昌也說，商圈生意多有好轉，做生意本來就是大起大落，現在最大問題是年輕員工很難請，「年輕人不願意做太多事情，要多休息」，認為服飾業不可能照「一例一休」作法。

林崇傑說，五分埔在民國4、50年代本來就是住工混和的「家庭即工廠」，是都市計畫變成住宅區，「我不是一個基本教義派的都市計畫人」，用傳統住宅區認定現有環境確實應該檢討。

他也說，五分埔現在只有從國外批衣服來賣，開放打樣、設計人員進來，才有機會創造品牌及設計，但也必須在商業區才能開工作坊。

林崇傑說，至於商圈業者希望接駁車從信義計畫區延伸過來，搭配明年4月要調整公車計價方式，期程規劃跟路線安排會交給交通局研擬，產發局則會持續協助、輔導商家轉型。