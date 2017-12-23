不想成負擔！男友車禍恐截肢提分手 她反求婚感動眾人

詩珉的男友因車禍不想成為她的負擔，因此提出分手，詩珉則反向男友求婚，感動眾人！（圖截自浪漫求婚達人臉書專頁）

2017-12-23 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕啾甘心！男友車禍不想成為女方負擔，因此提出分手，女方卻反向男友求婚，感動眾人！

《浪漫求婚達人》臉書專頁貼出一則動人求婚影音，女方詩珉在影片中敘述，自從男友出車禍之後，很擔心被截肢，因此想要兩人分開，不想因此連累她。詩珉聽聞，哽咽表示男友為她付出很多，她自己也想藉此為男友做點什麼。

事後詩珉穿著婚紗捧著花，伴隨著親友團喝采及小提琴的伴奏下，出現在倒臥病床的男友面前，害羞的表示「我看到他我就（腦海）一片空白了啦！」，一邊側臉拭去臉上不住落下的淚水。

詩珉哽咽的向男友表示，想謝謝他在交往的這四年當中，都很細心的為她注意每一件細節，並且照顧她。當男友車禍後說要與她分開時，她真的很難過。

詩珉表示，男友每天都是比她早起、比她晚睡，上下班也由男友接送；詩珉心情不好時，男友也會翹班跑到詩珉的公司找她，帶她去吃飯。

詩珉最後選擇在男友最需要照顧時主動求婚，男友也收下詩珉送的花束，相擁而吻，現場四周的好友也為他們鼓掌祝福。

男友事後表示，詩珉的驚喜讓他有點驚嚇，笑稱「好歹讓我有一點準備」。男友表示，他會努力的趕快好起來，牽著詩珉的手一輩子。

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（浪漫求婚達人授權）