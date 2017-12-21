安平打造全國最大遊艇碼頭城 拚109年全區開發

安平遊艇碼頭基地現況。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-21 12:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國最大的水、陸域綜合遊艇港招商的安平港遊艇碼頭區開發案，今日舉行合作簽約儀式，全區12.7公頃，由亞果遊艇租賃公司取得50年經營權，將投資20億元興建，預計明年底完成遊艇碼頭建置，109年完成全區開發，打造台南古都水岸觀光新亮點。

高雄港務局董事長吳宏謀表示，這件招商案於今年9月公告，由高雄港區土地開發公司公開徵選評比，11月經徵選會議徵選出最優投資人，全區12.7公頃，將分期開發。他並透露，行政院長賴清德關心台南安平發展，之前還特别拜託他儘快加速脚步。

開發案其中陸域9.7公頃、水域3公頃，將以遊艇碼頭、渡假村、海洋學校、主題商場4大開發主軸，與建150個泊位的國際級遊艇碼頭，並開設航海學校推廣海洋教育。

亞果董事長侯佑寧表示，台灣是海洋城市，安平基地不僅遊艇碼頭，台南豐富歷史文化及港灣優勢條件，更將成為台灣第1個遊艇城市，滙集世界各地遊艇迷及熱絡海洋商業，通往世界的窗囗。

全球知名的新加坡悅榕集團也將合作投資此案，打造全國最大國際級濱海渡假飯店，全案至少創造1500個就業機會，超過50億以上的土地開發效益。

高雄港務局表示，配合行政院長賴清德擔任台南市長期間的十旗艦計劃之一「親水大台南」，亞果遊艇將規劃五百米的水岸遊憩步道，讓民眾午後散步在安平港濱，如同美國邁阿密海灘（台灣版，邀民眾享受全新的港灣水岸風景。

不過，會中發生小插曲，安平區議員盧崑福到場（踢館），不滿開發案簽約典禮未通知地方里長，他們支持地方發展，但未被尊重；對此，亞果公司表示，將會擇期跟地方說明遊艇城願景。

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