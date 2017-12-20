國民外交協會台南市會長交接 將助政府拓展民間外交

2017-12-20 20:01

〔記者王俊忠／台南報導〕中華民國國民外交協會台南市會長交接，代理市長李孟諺出席觀禮、並頒發理監事當選證書。李孟諺認為，民間外交能做到政府做不到的。新任會長甘基永也說，未來會加強與國際其他分會交流，協助政府拓展民間外交。

中華民國國民外交協會台南市會（PTPI-Tainan chapter），今年由第35屆卸任會長雷偉仁交接給第36屆新任會長甘基永，創會會員、1994年會長鄭清泉代表監交會長印信。

李孟諺表示，PTPI在全世界135個國家有分會，在台灣目前只有台南與台北兩個城市有相關組織，代表台南鄉親對於促進及推廣國民外交非常熱心。他提到日前出訪日本時，特別感受到許多外交工作以國家政府層級來做較困難；用城市層級反而可以做到，這次在日本，有城市的市長與市府員工舉著中華民國國旗與日本國旗在門口迎接，甚至在歡迎晚會桌上插上我國國旗，晚宴甚至公開稱呼我國國名，令人印象深刻。

李孟諺說，有些城市外交無法達成的部分，民間外交團體是可以做到的；他稱許外交協會台南市會與韓國蔚山、蒙古烏蘭巴托已經有非常深厚友誼，期盼在民間根深蒂固的情誼基礎上，協會能與政府通力合作，讓台南、台灣再走出去，雖然台灣在國際外交空間受到打壓，他相信民間力量是無窮，能夠突破政府間外交的限制。