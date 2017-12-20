中市大肚區有一整片的落羽松林及中東海棗，景致美得令人心動

2017-12-20 17:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕在台中市大肚區、大忠國小旁，有一整片的落羽松林及中東海棗林，景致美不勝收，吸引不少民眾前往照相打卡。

在大肚沙田路一段854巷通往大忠國小的小巷子，隱藏著一大片的落羽松林及中東海棗林，很多民眾根本不曉得在大肚的一個小巷子，竟然有此如同躲藏在家中多年未被發現的美女，充滿著秀麗又令人覺得神祕的景致。

落羽松林及中東海棗林剛好就位在大忠國小旁，陪伴學校10多年，是大肚的特色美景，亦是大忠國小的特色美景，雖然是私有地，大忠國小校長張美雲表示，學校每一年3月都會舉辦慢跑，就是繞著一整片的落羽松林及中東海棗林而跑。

大肚區社腳里陳榮銀表示，這一整片的落羽松及中東海棗面積大約有6、7分地，有業者向地主承租土地，種植了一大片的落羽松及中東海棗，當作是「苗圃」，對建築業要進行景觀美化時，就可賣可建商，只不過原本的小樹，10多年後長大後，竟意外成為大肚區特色美景，也成為的民眾打卡點。

由於台灣很少可看到大一片落羽松及中東海棗，因此從遠處看就覺得壯麗，由於很多民眾會走進去拍照，感受又相當不同，反而更有迷離之感 如同進入神秘的世界。

由於該處吸引相當多的民眾打卡照相，大肚公所還在1、2年納入一區一特色的景點，整片落羽松林會隨著季節不同而有不同的顏色，夏天是綠色，冬天則會變黃及變紅，景緻相當多變，而中東海棗卻會因光線照射，景色會有不同變化，真的是一個秘境。

不過，由於景色太美，網路上很多部落客都在推薦，參觀民眾增加，就有些人沒有公德心會亂丟垃圾，里長陳榮銀表示，地主就很無奈希望他能立一個公告，要民眾不要亂丟垃圾，他希望民眾來此參觀，不要亂丟垃圾，保持此一美景，如此地主也就不會反對民眾進入此一秘景內打卡。