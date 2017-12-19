西濱直通芳苑、王功 「王功脊背橋」成觀光新亮點

西濱快速道路「後王功至芳苑路段」今天完工通車，圖為王功脊背橋。（彰化縣政府提供）

2017-12-19 19:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕西濱快速公路王功至芳苑交流道新建工程全部完工，彰化縣府今天（19日）下午舉行通車典禮。

「西濱快速公路員林大排至西濱大橋段新建工程」全長約30公里，計畫總經費達284億元，沿線設置福興、漢寶、王功、芳苑、大城等5處交流道。值得一提的是，王功段有座美輪美奐的「王功脊背橋」，這座橋將不定時點亮，可望成為王功漁港觀光新亮點。

今天通車路段為「西濱快速公路員林大排至西濱大橋段新建工程」中的一段，全長約4.8公里，標準斷面寬22.8公尺，全線高架橋及路堤段都是雙向四車道。

這個路段通車後，可聯結彰濱工業區、彰濱溼地生態保育區、王功漁港休憩區、普天宮宗教民俗區及大城海埔新生地規劃區等；促進彰化縣沿海鄉鎮地方繁榮，帶動彰化縣境濱海地區觀光及產業發展；活絡地方經濟，緊密結合生活圈，有助城鄉均衡發展；同時連接西部沿海重要工業區，有效分擔台17線交通量、提升用路安全確保人民生命財產。

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