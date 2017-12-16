宜蘭蓋農舍不用臨路臨側 房仲：會有搶建潮

宜蘭蓋農舍將不用臨路臨側，房仲業者認為，會有搶建潮。（資料照，記者林敬倫攝）

2017-12-16 20:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德規劃放寬農舍與農業設施興建配置，未來農舍興建不用再臨側並臨路，蓋在邊邊角角；高源不動產估價師聯合事務所長陳碧源認為，放寬將帶動一波搶建及搶照潮，農舍市場將再熱絡起來。

雪山隧道通車後，宜蘭農舍如雨後春筍般冒出，短短幾10年，農舍從不到千間到增至8000多間，在縣長林聰賢，開始抑制農舍興建前，1年增加500至600間，如今每年則僅增加100間左右。

陳碧源認為，陳金德開放農舍與農業設施興建配置，當然就是為了農舍賣相，有投資客怕以後換縣長會有變化，一定會拼命去申起建照搶建，當然還是要看水利會態度，如果水利會不讓申請搭排，就不會有興建熱潮，一但可以搭排，搶建潮可以預期，至於外界說的農民資格審查嚴格，既然縣府都已放寬臨路臨側，要再鬆綁農民資格，其實也很容易。

陳碧源認為，前縣長林聰賢時期，農舍就是被擋得太厲害，且沒人要蓋在邊邊角角，從全盛時期1年移轉300多戶，降到現在1年僅移轉100多戶，農舍價格大概跌了1成，現在1棟農舍的平均價格，大約1800萬元左右。

房仲業者俞俊男則認為，農舍與農業設施興建配置放寬，對農舍的交易量幫助有限，只會有小成長，因為縣府在民眾申請興建農舍的農民資格審查，仍然百般刁難。

俞俊男表示，大部分想興建農舍的，都是對農村生活有憧憬的人，會維持一部份農作，臨側臨路其實並不合理，只會造成交通與住農舍的人不方便，但這些人還是會蓋，因此就開始違規興建，這樣的政策等於變相鼓勵他人違規，取消是好事情。