回歸宗教原味 萬金耶誕季點燈人潮鋭減

萬金聖母聖殿今晚點燈，民眾到場參觀。（記者羅欣貞攝）

2017-12-16 19:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕前幾年平均每年湧入近百萬人次的萬金耶誕季，今年改由萬巒鄉公所主辦，回歸宗教原汁原味，也不招商，今晚（16日）6時點燈，人潮銳減，初估不到去年此時3分之1，鄉公所強調，這才是教友們所盼望寧靜溫馨的耶誕村，也盼藉此洗刷「萬金夜市」之名。

位屏東縣萬巒鄉的萬金聖母聖殿，今年開教156週年；過去5年縣政府在此舉辦耶誕季，曾經引進光雕演出，創下許多紀錄，每年節慶期間萬頭鑽動，也引來大量攤販，包圍了萬金村街道，被外界稱作「萬金夜市」。

今年活動轉由萬巒鄉公所接手主辦，以耶誕村的溫馨氣氛為主軸，搭配傳統的宗教傳統儀式，詩歌傳唱彌撒等，而且沒有招商，公所與教會不辦市集，回歸宗教原汁原味及馬槽文化的莊嚴呈現，活動保留了傳統的馬槽裝置比賽，另增加手機創意攝影比賽。

萬巒鄉長林碧乾表示，今年也特別將活動場域延伸到以3D彩繪聞名的萬巒吊橋，將整座吊橋橋身設計亮化工程，萬巒吊橋不只白天能到此休憩，晚間還能欣賞夜晚吊橋燈飾美景，讓耶誕城氛圍能夠繚繞整個屏東萬巒。

今晚點燈儀式在聖歌聲中揭幕，本堂神父李漢民、屏東縣副縣長吳麗雪、萬巒鄉長林碧乾等人共同敲響30響鐘後，教堂燈飾一一亮起，象徵今年耶誕季啟動。

「2017屏東聖誕季-萬金耶誕城」相關系列活動從今天開始到12月24日一連2週的週六丶日登場，相關資訊請上網站可查詢「2017聖誕only萬」臉書粉絲專頁。

活動在樂聲中揭幕。（記者羅欣貞攝）

小巧精緻的燈飾。（記者羅欣貞攝）

教堂內搭起裝置藝術。（記者羅欣貞攝）

萬金聖母聖殿今晚點燈。（記者羅欣貞攝）