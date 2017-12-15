醫病》喝蘋果醋去除膽結石？ 醫師：不可能

2017-12-15 22:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕網路和民眾都盛傳，喝蘋果醋（汁）、苦茶油或水，可以去除膽結石，醫師闢謠直指「不可能！」膽結石一旦形成就不會消失，吃這些東西，想軟化、潤滑、沖刷排出都無效，想要避免惡化、出現症狀，建議飲食減少油膩、多運動提高代謝才有用。

中國附醫肝膽腸胃科醫師楊其穎說，膽結石很常見，盛行率約5％～10％，不少患者看網路、聽偏方，說可喝蘋果醋、苦茶油或多喝水去除膽結石，他強調這些都不可能，學理和科學上都沒證據，有患者真得喝蘋果醋好幾個月，也沒排出膽結石，這些都是訛傳訛的謠言。

楊其穎說，吃含有油脂或蛋白質食物，肝臟會生產膽汁，一個人一天約分泌800到1000cc膽汁，儲存在膽囊後，經膽囊收縮，流到十二指腸消化，但結石形成就不會消失，雖有可能在收縮過程掉出，但不會不見，雖然喝蘋果醋可能會因為酸而收縮，也是排不出去；喝油是潤滑腸道，不會逆流到膽管、膽囊，所以，這些都是無稽之談。

另外，喝水是有助排出小顆的腎結石，因為小便由腎製造，可能有沖刷效果，但對膽結石無效，多喝水也不會增加膽汁的分泌。

楊其穎指出，膽結石常見原因有4F，即肥胖（Fat）、女性（female）、年紀大於40歲（Forty）或多產婦（Fertile），分別因為膽固醇濃度高、分泌或中年代謝問題易產生結晶，也可能膽道、膽囊發炎結石，如果沒症狀不處理，如果卡住疼痛、發燒、膽囊炎，或結石掉到膽管造成阻塞性黃疸，甚至胰臟炎，就要取出、切除膽囊，吃藥、施打抗生素可穩定症狀，但仍會發作，最終仍得開刀切除。