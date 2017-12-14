農田水利會改制吵不完，林聰賢：這個是很單純的事

2017-12-14 15:08

〔記者吳欣恬／台北報導〕攸關農田水利會改制為公務機關的「農田水利會組織通則修正草案」，立院明天將表決是否付委審查。農委會主委林聰賢今天表示，農田水利會改制為公務機關就是希望擴大灌區、服務更多農民，「這個改制是很單純的事。」

林聰賢今天出席2017「台北國際建築建材暨產品展」國產材台灣館開幕，被問及農田水利會修法一事。

林聰賢表示，農田水利會改制為公務機關目的就是希望擴大灌區。目前水利會只有服務到46%的農民，還有54%的農民需要水資源的協助，改制目的是希望全面照顧所有的農民。他也強調，農田水利會的改制倡議，不管哪一黨執政，從民國84年倡議到現在，但歷次改革都有不同的聲音。

林聰賢指出，這次農委會採取2階段的改革，先修「農田水利會組織通則」停止會長選舉，接續再以2年多時間，針對水利會的資產和員工工作權的保障等制度面，可以把制度面好好來做得更完整。他指出，這次採取2階段修法，就是參考過去的經驗，兼顧到過去改革引起反彈、面臨衝突而停下來的各種原因。

林聰賢說，農田水利會改制成公務機關，是為了農業、為了台灣水資源的永續利用。他說，在大家理性面對的情況下，都覺得成為公務機關對所有農民是最好的。現在農田水利會碰到水資源汙染等狀況，沒有公權力，要透過地方政府等其他政府機關才有辦法處理，所以改制成公務機關也攸關民眾關心的食品安全，因為有環安、有農安，才有食安，如果水資源的品質沒有辦法確定，沒辦法做好的、有效的管理機制，那大家對農業的生產就沒有辦法安心。因此改制的重點在農業水資源做有效的管理，提供安心安全的生產，讓農田水利會真正成為能為農民服務、好的公務體系，「這個改制是很單純的事。」

對於農田水利會的財產爭議，林聰賢說，農田水利會的資產有2部分，一是在田間灌溉的水利系統，現在大部分比例都是政府編預算做服務和建設，納為公務機關後，這部分更有能力提升管理和服務的品質 。另一則是都會型的農田水利會存了很多的現金和資產，這部份將成立特種基金，專款專用，回饋給農民跟水利會的會員，這個目標都不會改變，強調並沒有將農田水利會財產充公一事。