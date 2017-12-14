余光中〈鄉愁〉抒發中國情懷 曾被溫家寶引用搞統戰

2017-12-14 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕著名詩人余光中90歲病逝，歷經戰亂時期，在中國南京出生的他，以江南人自命，在飄洋過海來台灣之後，將對中國的情懷書寫成〈鄉愁〉與〈鄉愁四韻〉，而新詩〈鄉愁〉成為他最膾炙人口的作品，前中國國務院總理溫家寶也曾引用這段詩對台灣發動統戰式喊話。

綜合媒體報導，余光中在民歌界扮演重要角色，他所寫的〈鄉愁四韻〉，1974年被民歌手楊弦譜曲，並在胡德夫的個人演唱會上發表。同年，仍在就讀中國醫藥學院二年級的羅大佑，也發表自己譜曲的〈鄉愁四韻〉，後來收錄在1982年首張創作專輯《之乎者也》，成為羅大佑的知名歌曲。

2003年，前中國國務院總理溫家寶訪問美國紐約會見華僑時，引述余光中〈鄉愁〉一詩：「這一灣淺淺的海峽是我們最大的鄉愁，最大的國殤」，向台灣發動統戰式喊話，溫家寶說，「維護國家統一是民族的最高利益，我們絕不允許有人將台灣從祖國分裂出去。」

事後余光中也發表被溫家寶引用詩句的看法，他表示，這首詩在中國比在台灣有名，因為這是他對那片土地的懷念，被溫家寶引用後，在海峽兩岸、海外華人社會流傳得更廣了。他還說，〈鄉愁〉最紅的一次，應該是1992年中國《央視》春節聯歡晚會上唱出的改編歌曲，好幾億人都聽見了。

〈鄉愁〉全文：

小時候，鄉愁是一枚小小的郵票，我在這頭，母親在那頭﹔

長大後，鄉愁是一張窄窄的船票，我在這頭，新娘在那頭﹔

後來啊，鄉愁是一方矮矮的墳墓，我在外頭，母親在裡頭﹔

而現在，鄉愁是一灣灣的海峽，我在這頭，大陸在那頭。