冬颱成形！今年第26號颱風「啟德」生成

原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天（14日）上午增強為今年第26號颱風「啟德」。（中央氣象局）

2017-12-14 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕根據最新的氣象資料顯示，原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天（14日）上午增強為今年第26號颱風「啟德」（Kai-tak，機場名，香港提供），對台灣沒有直接的影響，但颱風通過菲律賓進入南海時，恐拉長冷空氣的影響時間。

根據日本氣象廳的最新觀測資料顯示，原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天上午增強為輕度颱風啟德，啟德颱風中心氣壓1000百帕，上午9點的中心位置在北緯11.5度，東經128.0度，向西南西緩慢移動，預測啟德颱風未來將通過菲律賓往南海方向接近，對台灣沒有直接的影響。

氣象專家吳德榮表示，雖然颱風未沿著台灣東側北上，不會有增強北風及冷空氣的南下的情形，但颱風通過菲律賓進入南海時，常使冷空氣分股南下，拉長影響時間，下週恐還有另一個颱風生成，使下週第二波冷空氣「不確定性」高，需持續注意。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，啟德颱風未來大致緩慢趨向菲律賓，短時間內對台灣天氣沒有影響，下週一、二（18、19日）留意颱風外圍水氣向北擴散可能造成降雨增多的趨勢。