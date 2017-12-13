新營醫院北門分院閒置5年 轉型長照園區有譜

新營醫院北門分院閒置5年，迄未重建，大門深鎖，未來轉型長照多元園區。（記者楊金城攝）

2017-12-13 20:54

〔記者楊金城／台南報導〕衛福部新營醫院北門分院5年前慘遭縱火造成13死、70多人傷後，迄未重建，如今台南市政府和新營醫院合作，爭取前瞻計畫補助3億元修繕，未來將轉型成為南市第一所長照旗艦多元園區，移交給市府。

市府社會局局長劉淑惠今天說，中央3億元補助北門分院有譜，明年動工，未來由市府接管北門分院設置長照旗艦多元園區，照顧大北門區長者。

新營醫院院長王裕煒說，樂見與市府合作，未來新營醫院將委託市府工務局進行北門分院修繕重建工程，完工後再將產權移交給市府。

新營醫院北門分院曾作為SARS病患收容醫院，後來轉型慢性病醫院，不料，5年前發生縱火慘案後，未修繕並閒置至今，新營醫院曾提出重建方案，也不了了之。

市議員侯澄財向市府爭取因應長照2.0計畫，將北門分院建物規劃為大北門區長照據點，如今獲得中央與市府正面回應，他說，北門分院重建案終於獲得解套，未來可照顧長者，減輕年輕人負擔。

劉淑惠說，大北門區的老年人口比例高，地處偏遠，北門分院未來將設立長照旗艦多元園區，規劃構想有門診、護理之家外，還設輔具中心、日照中心、團體家屋、A級長照據點等，並採園區委外經營，照顧需要照顧的長者。