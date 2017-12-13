偽娘愛男扮女裝 精神科醫師：家人陪個案就醫諮詢尤佳

2017-12-13 20:33

〔記者王俊忠／台南報導〕對於張男家中有許多女性衣物，他平常喜歡穿女性衣服、扮成女性，尤其偏愛小女生穿的緊身衣，甚至曾與家人討論過變性問題。台南市立安南醫院精神科主任唐心北醫師認為，這要張男到精神科尋求專業醫師診斷、評估，才能對症下藥治療。

台南市一分局警方昨天逮到一名愛穿國中女學生制服、扮成女學生的18歲張姓男子。曾兩度扮女學生潛入東區一所國中校園、涉及3件竊盜案。

唐心北就張男愛穿女性衣物的現象表示，這類病症有扮異性症、戀物癖及扮異性症、戀物癖皆有的綜合症狀等三種，張男家中收集許多女性衣物又愛男扮女裝，顯示張男可能是扮異性症與戀物癖皆有的綜合症狀，但這要張男接受專科醫師仔細診斷，才能正確判定。

唐醫師說，會有這類症狀，背後有很多因素影響，必須先瞭解個案的成長歷程與背景，是否有生物性或心理性因素的影響？是否有「性倒錯」的問題？接受過專業醫師診治後，才能針對個案是否適合藥物或心理層面的治療進行處置。

唐醫師強調，這類病症的形成因素一向是很久的、也很複雜，治療的過程又漫長，尤其需要家人、親友的支持力量，建議個案到精神科醫師處診治時，最親近的家長或家人最好能陪同就診、一起接受醫師諮詢、陪伴個案，這樣對個案病症治療的改善才會有正面助益。