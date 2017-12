世界級演出 彰市管弦樂團耶誕音樂會未演先轟動

2017-12-13 16:21

〔記者湯世名/彰化報導〕彰化市立管弦樂團在國際樂壇的名氣愈來愈響亮,近年來陸續應邀至南非、德國、奧地利及法國等國演出,今年8月又赴新加坡演出載譽歸來,本月23日耶誕節前夕的晚間7點30分,將在彰化演藝廳舉辦《響頌耶誕》音樂會,兼任市立管弦樂團團長的市長邱建富,邀請大家踴躍前往聆賞。

12月23日這場定位為「樂壇新秀系列七」的音樂會,再度安排在新加坡表現亮麗的年輕演奏家法國號首席郭紀均,演奏W.A.Mozart Concerto for Horn in D major K.412(莫札特的D大調法國號協奏曲作品K.412);此外,樂團也特邀曾獲全美小號獨奏大賽冠軍及世界小號協會獨奏大賽第二名的台灣之光~小號演奏家侯傳安擔任此場音樂會的主軸。

在歲末平安鐘聲即將響起之際,侯傳安將帶來H.Purcell Sonata for Trumpet in D major Z.850 (普塞爾的D大調小號奏鳴曲作品Z.850) 以及 J.Haydn Concerto for Trumpet in E flat major (海頓的降E大調小號協奏曲)兩組精典之作,在他細膩精緻的精湛詮釋下,更烘托出小號的華麗風範。旅法指揮家柯宇芳更將帶領大家聆賞一系列精彩可期的管弦樂作品。

彰化市長邱建富今天在記者會強調,彰化市立管弦樂團的年輕音樂家們,在國內外各大型音樂交流活動中所獲得的寶貴經驗,23日這場音樂會,勢必再將受到民眾們的歡迎和期待。

這場音樂會,入場券將從14日起開始索票,索完為止,索票地點在彰化市公所社會課、彰化藝術館,洽詢電話04-7222141轉1713或上彰化市公所網站http://www.changhua.gov.tw查詢。