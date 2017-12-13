行動郵局造型水夯 開賣2小時狂銷3萬多瓶

中華郵政推出全台唯一行動郵車造型水，本月13日起限量開賣。（記者陳文嬋翻攝）

2017-12-13 12:52

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政行動郵車造型水今天開賣，全台限量10萬組，上午8時開賣，2個半小時就賣出3.6萬瓶水，郵政商城網站還一度當機。

全台唯一的行動郵車是花蓮玉里鎮出名的文化資產，中華郵政為了慶祝玉里建鎮百年，與文創業者合作推出「行動郵車造型水」紀念商品，全國限量10萬組，今起在郵政商城開放預購，18日起在全台郵局開賣。

花蓮縣玉里鎮因地理情況特殊，地形狹長，鎮中央被秀姑巒溪一分為二，且因早年交通不便，難設立定點郵局，故從民國70年代起，郵局用巴士改裝成行動郵車，每天巡迴6個里，共停靠11個站點，提供民眾郵政及儲匯服務，成為玉里鎮出名的文化資產。

今年適逢玉里鎮建鎮百周年，中華郵政特別與知名文創業者「台灣鐵道故事館」合作，推出「行動郵車造型水」，將玉里當地特殊的文化資產變身成造型水，瓶身印有玉里建鎮百周年紀念圖標，極具收藏價值。

台灣鐵道故事館行銷團隊成員倪京台表示，「行動郵車造型水」全台限量10萬組，每組帳號限購1箱6組24入售價1128元；另外，12/18起在全台郵局開賣，每人限購1組4入售價188元。預估將掀起一波搶購熱潮。