澎湖東西吉廊道禁漁 引發激辯

澎湖縣望安鄉長許賢德。（記者黃耀徵攝）

2017-12-13 11:59

〔記者李欣芳／台北報導〕民眾吳祖祥在國發會公共政策網路參與平台提案，將「澎湖南方四島國家公園東西吉廊道海域劃設為『完全禁漁區』」，因連署成案，經行政院政務委員唐鳳召開協作會議後，內政部規劃要將澎湖南方四島週邊海域劃設為自然人文生態景觀區，但其中的東西吉廊道是否完全禁漁，今天上午在行政院的記者會上，引發提案人吳祖祥與澎湖望安鄉鄉長許賢德等正反意見的激辯。

許賢德表示，現在莫名其妙地就要把東西吉廊道海域劃設為完全禁漁區，只因為潛水業認為未來有賣點，就來連署要成為完全禁漁區，要變為潛水區，把漁民趕走，他認為當前的重點應是強烈取締非法捕漁，包括取締中國漁船，相信取締工作做得好，保育工作就可更好。

許賢德認為，劃設完全禁漁區尚未取得漁民共識，未來要思考漁民生計與海洋保育如何取得平衡。

不過，吳祖祥則反駁說，他並非潛水業者，只是一個平民百姓，在連署成案推動過程中投入的時間、精神與金錢都是個人自願付出，從未謀取一分一毫私人利益。他質疑說，他單純的保育活動倡議變成澎湖政客鬥爭的工具，每一個都說跟漁民站在一起，把保育活動視為假想敵來攻擊，讓人心寒又失望。

吳祖祥強調，保護南方四島自然生態是海洋國家公園管理處的職責，希望海管處用心規劃嚴格執法讓海洋休養生息恢復生機。