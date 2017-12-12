北市優良學生表揚大會 南港高工林亭妤正向面對病痛

2017-12-12 20:12

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市106學年度第1學期公私立中等學校優良學生表揚大會，今於內湖文德女中舉行，市長柯文哲親自頒獎表揚341位學子，其中南港高工土木科三年級林亭妤雖患腫瘤，仍考取4張土木相關丙級專業證照，又積極參與志工服務136小時，遠超過規定門檻，就是為了生活不留白。

林亭妤國三時身體無端出現腫塊，「當時外觀都有變化」，體重無故上升，人常感到不適，就醫檢查赫然發現罹患腫瘤，馬上住院開刀，不料升高二又再復發。她說，往後還是要持續追蹤身體狀況，但生病後的自己，「反而變得更樂觀」，因為她體認到「身體像未爆彈」，隨時可能出狀況，「我不想要生活只有功課」，於是更積極在課業之外，參與校內外各式活動，為的就是把握每一天，不讓生活留白，讓自己活得更多采多姿。

林亭妤說，曾參與救國團活動，和很多大學生一起籌辦活動，「我是少數的高中生」，雖只為期1個月，但學到很多課堂以外的東西，徹底打開視野，收穫滿滿；另也曾擔任大型全國音樂比賽活動義工，或是參與捐血、募捐發票、照顧流浪狗等公益活動。

林亭妤除了考取4張土木相關丙級專業證照外，4學期累計下來，投入志工服務高達136小時，遠超過每學期近10小時的門檻規定，更榮獲北市今年中等學校優秀青年代表的殊榮。

南港高工北海扶輪社少年服務團指導老師劉志宏說，亭妤以前是扶少團秘書，積極參與活動策劃，做事很有責任感，在校十分活躍，又是班聯一份子，臉上總是掛著笑容，人緣也很好。

同樣獲頒模範生代表的啟聰學校國九生鄭青銀，先天腦性麻痺並患有聽力障礙，父親在她幼稚園過世，自小與越籍新住民母親相依為命，但她勤奮向學、樂觀進取，遇到困難不輕易放棄，不僅榮獲多項獎學金，也曾參與國語文、羽球競賽，更擔任「科思創魔法材料學校」的戲劇表演主角，並到全台啟聰學校巡迴演出。

鄭青銀的老師說，青銀家境清苦，她認為爭取獎學金，可以幫忙分擔家計，自己又有榮譽感；日前曾參與機器人組裝的團隊賽，脫穎而出成為北市代表隊，近日就要參加全國競賽。