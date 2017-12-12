醫病》婦人難吞嚥成紙片人 竟是「食道弛緩不能症」作祟

2017-12-12 19:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名48歲吳小姐，近半年來吃飯時總覺得食物積在胸口，無法順利吞嚥，平躺時未消化的食物甚至會和酸液逆流而出，讓吳女爆瘦到只剩39公斤宛如紙片人十分痛苦，經就醫檢查才發現食道括約肌持續收縮，罹患少見的「食道弛緩不能症」，藉由「經口內視鏡肌肉切開術」後，終於讓她體重增加，重拾吃東西的快樂感。

這名吳小姐長期在國外工作，今年7月時開始出現吞嚥困難，每次吃東西後都要再配一口水才能下嚥，回到台灣看診後，一開始以為是壓力大，但治療2個月狀況卻越來越嚴重，不但一口飯要配一杯水，就連醫生開的藥也無法順利吞下。

亞大醫院肝膽胃腸科主任陳政國今天表示，該名患者看診時，因東西都吃不下，156公分高，體重瘦到只剩39公斤，經安排食道攝影檢查，發現食道下方肌肉持續收縮，造成食道和胃交界處呈現鳥嘴狀，讓食道積滿東西無法往下流，確診為少見的「食道弛緩不能症」。

陳政國說，此種症狀每年每20萬人中僅約1至2人罹患，較常出現在30歲至50歲的民眾中，患者因下食道括約肌持續性收縮、無法放鬆，導致患者出現吞嚥困難，並伴隨胸痛、嘔吐、胃酸逆流、營養不良等症狀，發病原因至今仍不明。

陳政國表示，患者確診為「食道弛緩不能症」後，安排進行「經口內視鏡肌肉切開術」，將患者的食道肌肉切開，順利解決難以吞嚥的問題，此項手術前後約1個小時，患者只要沒有其他併發症，隔天就能出院並順利進食。

不過醫師提醒，此類患者手術後，需讓食道內的黏膜和肌肉有時間進行復原，一開始要少量多餐、小口進食，並避免吃刺激性的食物，讓食道和腸胃道慢慢適應，才能達到最好的恢復效果，建議民眾出現吞嚥不適、飯後嘔吐、喝水不順或胸口疼痛等症狀時，要儘快就醫找出病因，才能對症下藥。