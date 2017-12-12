中南部冬季空污 徐國勇：源自中國不是火力發電廠

只要中部空氣品質拉警報，台中火力發電廠就成為討論焦點，政院發言人徐國勇指出，冬天空汙問題主因是中國境外汙染，非發電廠問題。（資料照，記者劉曉欣攝）

2017-12-12 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕中南部地區時常籠罩在霧霾的陰影之下，許多人都把空汙矛頭都指向發電廠排碳，行政院發言人徐國勇今天表示，台灣冬天空污問題嚴重，其主要原因是來自中國的境外污染，怪罪給火力發電廠是「不正當連結」，呼籲中國政府正視空汙問題，一同解決問題。

綜合報導，行政院發言人徐國勇今表示，行政院長賴清德上午與中南部縣市首長座談，整合地方對於空污防制的意見，有縣市長反映，台灣冬天的空污問題嚴重，其實主要是來自中國的污染；徐國勇指出，夏天時，台中、興達等火力發電廠各機組滿載發電，而冬天許多機組降載或歲修，發電量只有夏天時的約2/3，但冬天空品反而較差。

徐國勇說，冬天發電廠降載空氣反而不好，主要原因就是中國的污染源隨東北季風跟蒙古高氣壓南下，金門跟馬祖沒有大工廠也沒有大電廠，但冬天仍然天天都是霧霾，就是因為鄰近中國的緣故；徐國勇呼籲中國重視空汙，除了台灣以外，包含日本跟韓國也受到危害，應一起來解決整個區域的霾害問題

徐國勇強調，把霾害怪罪給台中火力發電廠，「這是個不正當連結」，因為夏天空氣較好時，中火是滿載發電的，希望民眾能理解其中的因果關係。