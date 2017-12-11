一間都不能少！大溪老街百年豪宅立面牌樓待整修

大溪老街的地標，非和平路、中山路及中央路的立面牌樓莫屬。（記者李容萍攝）

2017-12-11 20:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪老街的地標，非和平路、中山路及中央路有巴洛克風格的立面牌樓莫屬，其中，中山路35號的「建成商行」，屋主簡阿牛是日治期間雄霸一方的台灣巨富，一手打造的建成商行堪稱當年大溪老街最華麗、豪華街屋，建物風格與台北總督府、鹿港辜家祖厝相似；可惜建築物正面、邊柱嚴重毀損，商行內部全部坍塌，目前只剩立面牌樓，市府文化局爭取文化部文化資產保存維護計畫的補助，於明年啟動整修。

建成商行於1912年落成，圓狀屋頂具有獨特造型，2014年7月登錄為桃園市歷史建築，由文化局委託國立台北藝術大學調查研究，預計明年完成規劃設計，再申請文化部補助修復經費。

建成商行的牌樓由於植物攀附、騎樓天花板屋桁蟲蝕嚴重，曾發生天花板崩塌，文化局向文化資產局申請緊急搶修工程補助，2年前搭設防護鋼棚架加以固定迄今，許多到大溪老街的遊客每見老屋「如故」，納悶這棟老房子何時修好？

在地達文西瓜文藝館館長黃建義指出，大溪老街現有70餘間街屋，建成商行的屋頂採穹窿式凸出設計設翼塔雙柱式三開間，店號在牌樓文字上，KEN SEI SHO CO是日語發音的羅馬拼音，穹頂中央的「簡」字則是家族姓氏；整體立面設有串珠、算盤珠等圖樣裝飾，穹窿屋頂屋瓦採用黑瓦塗漆以顯華貴，商行在大溪具有地方發展的歷史意義及展示當時的建築工藝，值得保存。

前大溪鎮長林熺達對於經典老建築的保護深有所感，過去他在擔任大溪鎮長任內，曾不顧反對堅持編列預算給大溪老街住戶，只要歷史街坊能夠保存2年，就給20萬元，當時成功搶救許多經典老建築，不至於毀壞，這也讓後來成立的桃園市立大溪木藝生態博物館，可以不斷整修維護，讓老城區慢慢形成「無圍牆」的博物館。